Именинница Маша Ефросинина опубликовала "неудачные" праздничные фото с шариками и розами

Маша Ефросинина никогда не боялась быть смешной, идеальной, или такой, какой хотят ее видеть поклонники. Телеведущая любит над собой посмеяться, рассказать о своих минусах и обладает прекрасным чувством юмора.
Так, по случаю праздника знаменитость опубликовала в своем инстаграме подборку фотографий с охапкой красных роз и белых, сиреневых и фиолетовых шаров. Впрочем телеведущая отметила, что эти фото неудачные.
Красота возраста в том, что многие вещи, которые раздражали тебя в течение жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда это мыло?
Счастливая именинница на первой фотографии позирует с закрытыми глазами, а на других – искренне улыбается.
Телеведущая празднует день рождения / Фото из Instagram
Маша Ефросинина надела бумажный праздничный колпак и пижаму-комбинацию собственного бренда "Mashsh", которая состоит из классической белой пижамы и красного халата.
Маше Ефросининой исполнился 41 год / Фото из Instagram
В комментариях телеведущую поздравили украинские звезды шоу-бизнеса. С днем рождения телеведущую поздравила фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Андрей Бедняков, главный герой шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария, телеведущий Александр Педан и другие.
Поклонники также присоединились к праздничным поздравлениям и пожелали своей любимице успехов и безграничного счастья. "С Днем рождения! Счастья и благополучия!", "Будьте счастливы, Маша", "Радости вам и успеха во всем", "С Днем рождения! Хочу тоже так прекрасно выглядеть, как вы", – писали подписчики в комментариях.