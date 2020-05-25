 Монастырь Давид Гареджи закрыт для посещения грузин | Оккупация продолжается

Более года грузинские паломники и туристы не могут посетить святыни монастырского комплекса Давид Гареджи, которые находятся под оккупацией. Грузинский телеканал Мтавари подготовил очередной репортаж с грузино-азербайджанской границы, где азербайджанские пограничники установили новые запреты.
Телеканал сообщает, что по требованию азербайджанской стороны, грузинские пограничники закрыли доступ еще к одной части монастырского комплекса и не пропускают туда никого без особо разрешения, которое очевидно должно быть согласовано с азербайджанцами.
Данное решение является незаконными, считают в Грузии, так как процесс демаркации и делимитации границ на этом участке не был завершен, а азербайджанские пограничники фактически оккупировали территорию грузинского монастырского комплекса.
Напомним, что монастырский комплекс Давид Гареджа, принадлежащий Грузинской Православной церкви, стал причиной пограничного конфликта между Азербайджаном и Грузией. Несколько храмов комплекса находятся на территории Азербайджана, как считают в Баку
. Однако процесс делимитации и демаркации на этом участке азербайджано-грузинской границы не завершен и азербайджанские пограничники просто запретили доступ к святыням грузинским паломникам и священнослужителям.
Споры о принадлежности комплекса не ограничиваются только вопросом о территориальной составляющей. Азербайджанская сторона считает грузинский монастырский комплекс VI века «памятником албанской культуры»