Глава правительства Киргизии сообщил о важности решения вопроса по безработице

Глава исполнительной власти Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 22 мая сообщил о том, что план работы правительства страны будет актуализирован. Премьер отметил необходимость решения вопросов по безработице в государстве, а также, поручил подготовить все необходимые документы, требующие решения парламента, в связи с тем, что депутаты через месяц уйдут на каникулы. Об этом сообщает

Абылгазиев напомнил, что в начале текущего года правительством были определены 100 задач из 157 мероприятий. Из-за эпидемии коронавируса кабмин не смог выполнить все обязательства. Однако, несмотря на проблемы, правительство выполнило 23% из определённых задач.

В связи с тем, что большая часть усилий направлена на борьбу с инфекцией, премьер-министр подчеркнул, что существует необходимость пересмотра и корректировки некоторых задач, в частности, важно пересмотреть систему безвизового режима для некоторых государств, изменить условия в реализации проектов в сферах, где привлечены иностранные специалисты.

Глава правительства попросил членов кабинета министров усилить работу по всем направлениям как можно быстрее.