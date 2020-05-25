Япония снабдила Таджикистан передовой аварийно-спасательной техникой

В Таджикистан 22 мая была доставлена современная аварийно-спасательная техника, купленная в рамках программы развития ООН. Процесс реализован при финподдержке правительства Японии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе КЧС республики.

В рамках данного мероприятия в страну поступили различные виды оборудования, позволяющие быстрее обнаруживать людей под завалами. Сюда входят акустические приборы, устройства с применением лазера для измерения толщины рухнувших плит и сопутствующих предметов.

Комитет по чрезвычайным ситуациям также получил приборы для измерения запылённости воздуха, ручные рентгено-флуоресцентные анализаторы. Для спасателей прибыли передовые шлемы, а также мощные планшетные компьютеры.

По словам руководителя КЧС Рустама Назарзода, современная техника позволит эффективнее проводить аварийно-спасательные операции, а также спасать больше граждан.

Напомним, что соответствующая поддержка была оказана в рамках 4-летней программы «Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования». Соглашение было подписано в сентябре 2016 года между руководством программы развития ООН, сотрудниками КЧС Таджикистана и правительством Японии.