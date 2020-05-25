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Туркменистан соединит Европу и Азию в рамках Цифрового шёлкового пути

  • 25.05.2020, 23:44,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан соединит Европу и Азию в рамках Цифрового шёлкового путиТуркменистан будет важной частью Цифрового шёлкового пути. Это станет возможным благодаря строительству оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря. Проект будет реализован компаниями Türkmentelekom и AzerTelecom. Об этом 22 мая сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Магистральная линия будет передавать сетевой трафик из Европы в Азии (Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию). Цифровой маршрут будет охватывать территорию, которая ранее являлась частью Великого шёлкового пути.

Максимальная скорость передачи данных будет достигать 4 терабит/сек. Волоконно-оптическая линия будет проложена по направлению Туркменбаши (Туркменистан) — Сиазань (Азербайджан).

Основные вопросы реализации проекта транскаспийской фибер оптической кабельной линии были обсуждены в рамках видеоконференции в агентстве Türkmenaragatnaşyk. Представители компаний обсудили необходимость привлечения инвестиций в данном направлении. 

Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями относительно условий прокладки, эксплуатации и дальнейшего обслуживания волоконно-оптической линии связи.

Напомним, что соответствующее соглашение между государствами было достигнуто и подписано ещё 28 ноября прошлого года в Ашхабаде.





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