Туркменистан соединит Европу и Азию в рамках Цифрового шёлкового пути

Магистральная линия будет передавать сетевой трафик из Европы в Азии (Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию). Цифровой маршрут будет охватывать территорию, которая ранее являлась частью Великого шёлкового пути.
Максимальная скорость передачи данных будет достигать 4 терабит/сек. Волоконно-оптическая линия будет проложена по направлению Туркменбаши (Туркменистан) — Сиазань (Азербайджан).
Основные вопросы реализации проекта транскаспийской фибер оптической кабельной линии были обсуждены в рамках видеоконференции в агентстве Türkmenaragatnaşyk. Представители компаний обсудили необходимость привлечения инвестиций в данном направлении.
Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями относительно условий прокладки, эксплуатации и дальнейшего обслуживания волоконно-оптической линии связи.
Напомним, что соответствующее соглашение между государствами было достигнуто и подписано ещё 28 ноября прошлого года в Ашхабаде.