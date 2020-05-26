Член Ассирийского военного совета Маделе Хамис рассказала, как во время атак террористической группировки ИГИЛ* было похищено 285 безоружных гражданских лиц всех возрастов, от детей до стариков, добавив, что армия Турции и ИГИЛ – две стороны одной медали.

По ее словам, турецкая армия и ССА совершают в отношении мирных ассирийцев и остальных народов – детей, женщин и стариков – северо-восточной Сирии те же зверские преступления, которые совершали наемники ИГИЛ, передает anfrussian.com.

Именно поэтому мирно население решило самостоятельно противостоять турецкому вторжению, т.к. они знали, что их ждет та же участь, что и при ИГИЛ. Армия Турции совершает те же самые жестокие преступления и массовые убийства, сжигание церквей и вандализм.

На сегодняшний день, по словам Маделе, турецкая армия разбомбила ассирийские церкви вдоль линии фронта, именно так поступали и ИГИЛовцы.

