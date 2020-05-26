В Молдове возможна выплата единовременной помощи пенсионерам

Стоит напомнить, что ранее, данное решение о единовременной финансовой помощи касалось только тех пенсионеров, у которых пенсия была меньше 2000 леев. На данный момент власти решили поднять планку, чтобы увеличить число получателей. По словам президента, материальные средства для этого уже найдены.
Кроме того, собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, где отметили положительную динамику, в рамках значительного снижения количества инфицированных людей.
В связи с этим, лидер страны подчеркнул, чтоб правительство обратилось к комиссии ЧС, для того, чтобы с 1 июня можно было открыть рынки и торговые центры в столице и Бельцах, а также, гостиницы, рестораны и спортивные центры.
Однако, Додон заявил, что для детских садов и школ ограничения останутся прежними.