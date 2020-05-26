В Молдове возможна выплата единовременной помощи пенсионерам

Глава государства Молдова Игорь Додон 25 мая провёл еженедельное совещание с главой правительства Ионом Кику, с которым обсудил несколько актуальных вопросов. В частности, руководство страны затронуло тему, касающуюся единовременной выплаты в 700 леев, всем пенсионерам, у которых пенсия не превышает 3000 леев. Об этом сообщает

Стоит напомнить, что ранее, данное решение о единовременной финансовой помощи касалось только тех пенсионеров, у которых пенсия была меньше 2000 леев. На данный момент власти решили поднять планку, чтобы увеличить число получателей. По словам президента, материальные средства для этого уже найдены.

Кроме того, собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, где отметили положительную динамику, в рамках значительного снижения количества инфицированных людей.

В связи с этим, лидер страны подчеркнул, чтоб правительство обратилось к комиссии ЧС, для того, чтобы с 1 июня можно было открыть рынки и торговые центры в столице и Бельцах, а также, гостиницы, рестораны и спортивные центры.

Однако, Додон заявил, что для детских садов и школ ограничения останутся прежними.