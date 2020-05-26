Как ускоренно восстановить экономику рассказал глава Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал свои соображения, относительно скорого входа национальной экономики в прежнее рентабельно-прибыльное русло, после мировой паузы из-за пандемии. Свою точку зрения членам госорганов, он сообщил 25 мая на совещании, посвященном социальным, рыночным и политическим вопросам. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства

Президент заявил, что само собой разумеется, закрытие многих стран мира это то же самое, что и закрытие экономик. Закрытие границ у основных компаньонов Беларуси отразилось на экономическом развитии республики, так как белорусская модель экономики, экспортно-ориентированная.

Руководитель страны пояснил, что именно по этим причинам произошёл экономический спад, но спад для белорусского государства терпимый и приемлемый. То есть, если интенсивно начнут открываться страны, то мы быстро сможем восстановить национальную экономику.