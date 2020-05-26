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Как ускоренно восстановить экономику рассказал глава Белоруссии

  • 26.05.2020, 13:07,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Как ускоренно восстановить экономику рассказал глава Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал свои соображения, относительно скорого входа национальной экономики в прежнее рентабельно-прибыльное русло, после мировой паузы из-за пандемии. Свою точку зрения членам госорганов, он сообщил 25 мая на совещании, посвященном социальным, рыночным и политическим вопросам. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент заявил, что само собой разумеется, закрытие многих стран мира это то же самое, что и закрытие экономик. Закрытие границ у основных компаньонов Беларуси отразилось на экономическом развитии республики, так как белорусская модель экономики, экспортно-ориентированная. 

Руководитель страны пояснил, что именно по этим причинам произошёл экономический спад, но спад для белорусского государства терпимый и приемлемый. То есть, если интенсивно начнут открываться страны, то мы быстро сможем восстановить национальную экономику.

Качественный плюс для нас, заявил белорусский лидер, это то, что даже при нынешних условиях, такие области как АПК, строительство, информационный сектор и ряд других имеют отличный прирост. Есть провисания в промышленности, в связи с тем, что не могли приобрести комплектующие и продать готовую продукцию. Но за этот период предприятия заготовили большие партии, которые уже начали реализовываться, а это мощный задел для будущего восстановления, подчеркнул Александр Лукашенко.





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