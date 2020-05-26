В столице Казахстана сдадут в эксплуатацию 8 тысяч квартир

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 25 мая принял главу столичной администрации Алтая Кульгинова. Мэр доложил президенту, что не смотря на возникшие небезызвестные сложности в главном городе сдадут в эксплуатация 8 тысяч квартир для новосёлов-очередников и малообеспеченных семей. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

Как рассказал аким Нур-Султана, поручения, данные главой государства в октябре 2019 года, выполнены. Сейчас курс социально-экономического развития столицы возобновлён, как и прежде. В приоритет градостроительной политики — возведение доступного жилья для граждан. В настоящее время, строительство таких жилых площадей качественно увеличилось.

Далее, в ходе встречи, градоначальник проинформировал высокое руководство о том, что существующие ранее проблемы с участниками долевого стройсектора решены, и ситуация с незавершёнными жилыми объектами урегулирована.

Резюмируя представленную информацию, президент указал на важность соблюдения особого контроля над реализацией «Дорожной карты занятости» населения. Плюс к этому, Токаев поручил не забывать и про инфраструктурный рост. В настоящее время актуальными остаются вопросы по строительству школ, многофункционального реабилитационного центра, транспортных линий, социальных учреждений и жилых микрорайонов, подчеркнул казахстанский лидер.