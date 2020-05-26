Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Киргизии и Канады

Также, стороны уделили особое внимание вопросам, которые касаются смягчения долгового бремени Киргизии перед международными финансовыми институтами. В связи с этим, Айдарбеков выразил искреннюю признательность Канаде за их поддержку в этой сфере.
Кроме того, официальные лица обсудили возможность сотрудничества по преодолению неблагоприятных последствий из-за пандемической инфекции коронавируса и указали на необходимость принятия обоюдных мер для её противостояния.
Помимо этого, министры затронули тему двустороннего партнёрства в сфере экономических связей между двумя государствами, в том числе, рассмотрели вопрос обмена опытом в области охраны окружающей среды.