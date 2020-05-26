Зеленский попросил у Израиля помощи в борьбе с COVID-19

Украинский лидер Владимир Зеленский 25 мая попросил правительство Израиля предоставить стране гуманитарную помощь. Вопрос был обсуждён в рамках телефонных переговоров с новым премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе президента.

В первую очередь Зеленский поздравил израильского чиновника с назначением на должность главы кабмина. Он отметил, что Украина и Израиль всегда были друзьями и надёжными партнёрами.

Глава государства акцентировал внимание на эффективности борьбы с коронавирусом в Израиле. Президент отметил, что сейчас украинский народ нуждается в дополнительной поддержке, ввиду чего и попросил об оказании стране гуманитарной помощи. Особый акцент был сделан на обмене передовым опытом в области медицины.

Затем Зеленский подчеркнул необходимость укрепления торговых отношений в условиях карантина. Он также выразил надежду на скорейшее утверждение Израилем двустороннего соглашения о свободной торговле, которое было подписано ещё 21 января этого года.

Напомним, что на данный момент в Украине зафиксировано 21 584 случая заражения коронавирусом. В число инфицированных входят 1581 ребёнок и 4183 медработника.