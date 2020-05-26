В Узбекистане модернизируют транспортную отрасль

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 25 мая провёл совещание, на котором были обсуждены вопросы устойчивого функционирования и последовательного развития транспортной сфера страны. Об этом FMG.NEWS сообщили впрезидента.

Скажем, что из-за эпидемии транспортные связи по всему миру практически прекратились, в связи с этим, перевозчики несут серьёзные убытки. На совещании отмечено, что отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 млрд сумов.

По этому поводу, в сфере принимается ряд мер по смягчению воздействия эпидемии. К примеру, наиболее пострадавшим от ограничений АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports предоставлена отсрочка по кредитам на 122 млн долларов и налоговые льготы свыше 60 млрд сумов.

Более того, из антикризисного фонда предоставлены беспроцентные ссуды в размере 50 млн долларов в качестве оборотного капитала.

Глава государства дал указания подстроиться под новые глобальные условия.

Во-первых, перед минтрансом поставлена задача разработать бизнес-модель по преодолению коронакризиса для АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

Во-вторых, даны поручения по выходу на рынок грузоперевозок по маршруту «Европа-Китай».

В-третьих, рассмотрены вопросы привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации, для усиления конкуренции на рынке.

В-четвёртых, обсуждалась передача Uzbekistan Airways «в управление престижной зарубежной компании».

В-пятых, запланировано объявить тендер по улучшению аэропортов, перевести деятельность международных аэропортов Андижана, Бухары, Ургенча и Карши в форму государственно-частного партнёрства.

Более того, на совещании рассмотрен вопрос усовершенствования отрасли железных дорог.

Также, обсуждена обстановка с международными автомобильными перевозками.

Президент затронул ещё одну проблему – внутренние дороги, он отметил их плохое состояние и недовольство людей их качеством.

По этой причине, подчеркнута необходимость реконструкции 80 тыс. км автодорог, внедрения принципа «платит пользователь», который широко применяется во всём мире.

В ближайшем будущем объявят тендер на строительство платной автомобильной дороги, которая протянется от Ташкента до Андижана, предусматривающий в том числе строительство альтернативного тоннеля на перевале Камчик.