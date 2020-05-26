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В Таджикистан из РФ прибыло ещё 159 граждан

  • 26.05.2020, 15:54,
  • В Мире + Европа
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В Таджикистан из РФ прибыло ещё 159 гражданВ Республику Таджикистан из России специальным рейсом 26 мая прибыло 159 граждан. Процесс был реализован в рамках поручения президента Эмомали Рахмона относительно возврата таджикистанцев, оставшихся за границей из-за карантина. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе дипведомства.

На данный момент правительство принимает все необходимые меры в соответствующем направлении. Ведутся переговоры с рядом авиакомпаний и властями других стран. В текущих условиях особый акцент будет сделан на возврате до конца этой недели таджикистанцев, которые в течение трёх месяцев живут в центрах временного содержания иностранцев в РФ.

По словам представителей МИД, в текущих условиях возвращение абсолютно каждого гражданина Таджикистана требует создания определённых условий в республике. В первую очередь, по словам руководства дипведомства, необходимо подготовить достаточное количество коек в инфекционных больницах, где будут временно под наблюдением находится прибывшие. Решение данного вопроса будет разработано республиканским штабом по противодействию COVID-19.

Напомним, что вчера, 25 мая, в страну было возвращено 237 граждан. Пассажирский лайнер также доставил тела 13 таджикистанцев. Конкретные причины данных смертей пока не указаны.





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