Пашинян и Мнацаканян обсудили работу МИД Армении за 2019 год

О работе внешнеполитического ведомства за 2019 год, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 25 мая отчитался перед премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом FMG.NEWS сообщилиглавы правительства.

На совещании затронуты вопросы мирного урегулирования нагорно-карабахского вопроса, международному признанию и осуждению геноцида армян.

Глава МИД отметил, что армянская дипломатия своей деятельностью доказала, что суверенитет является важнейшим принципом внешней политики государства.

Также, Зограб Мнацаканян рассказал о шагах, которые направлены на дальнейшее развитие отношений с Россией, США, Евросоюзом, непосредственными соседями Грузией и Ираном, а также другими странами.

Кроме того, особо подчеркнута важность создания трёхстороннего формата партнёрства Армения-Кипр-Греция.

Более того, он доложил о шагах, направленных на развитие сотрудничества со странами Ближнего Востока и Африки, а также о партнёрстве в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ООН, Европейского совета, ОБСЕ, Международной организации Франкофонии.

В свой черёд, Никол Пашинян подчеркнул важность развития отношений по всем вышеперечисленным направлениям.

– Внешняя политика по всем направлениям должна сопровождаться представлением и привлечением экономических проектов, – сказал глава правительства.

Никол Пашинян также подчеркнул важность разработать новою концепцию по полному использованию общеармянского потенциала с учётом изменений, которые произошли в диаспоре за последние десятилетия.