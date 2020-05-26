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В Грузии требуют снести памятник азербайджанцу | Снесите памятник Нариману Нариманову

 В Грузии требуют снести памятник азербайджанцу | Снесите памятник Нариману Нариманову
Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Чамделиани) 24 мая, во время воскресной службы, обратился к вопросу о реабилитации и ремонте памятника Нариману Нариманову, установленному в Марнеули, грузинском городе, большинство населения которого составляют азербайджанцы.
"Мы не хотим сноса памятника, потому что он азербайджанский. Такими предателями были Фили Махарадзе, Орджоникидзе, их памятники мы снесли, они были частью советской репрессивной машины, расстреляли множество людей, устраивали репрессии.. Нариман Нариманов именной такой человек, который внес большой вклад в нарушение нашей территориальной целостности”, – заявил Епископ Георгий.
Отметим, что реставрация памятника была проведена по инициативе мэра Марнеули Заура Даргали. Его решение вызвало неоднозначную реакцию среди грузинской общественности.
Нариман Нариманов был азербайджанским деятелем советских времен, большевиком и революционером. Реабилитация памятника на государственные деньги возмутила грузинского священника.

"Как мог мэр города такое себе позволить? Я заявляю со всей категоричностью, мы даем адекватный срок, чтобы они соответственно закону начали демонтаж этого советского символа, памятника этой советской личности! Мэр должен признать свою ошибку и извиниться!”, – подчеркнул грузинский епископ, сообщает Марнеулифм.
 
ИСТОЧНИК - ИНФОТЕКА24


  Источник:FMG NEWS

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