Мирзиёев учредил орден «Саломатлик»

Закон об учреждении ордена «Саломатлик» («Здоровье») 26 мая подписал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили вминздрава.

Важно отметить, что благодаря стойкости узбекских самоотверженных врачей, щедрым и благородным соотечественникам, мужеству граждан в стране удаётся обуздать эпидемию.

Скажем, что орден «Саломатлик» состоит из двух степеней. Орденом I степени награждаются за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения.

Орденом II степени – лица, активно участвующие в охране здоровья жителей страны, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении, за эффективную работу и результативность скорой медпомощи и медицинских услуг.

Более того, для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы, а именно удостоенные орденом «Саломатлик» I степени получают единовременное денежное вознаграждение в размере 30 базовых расчётных величин (БРВ), а орденом II степени – в размере 25 БРВ.

Также, медалью «Соғлом турмуш» награждаются граждане, принявшие активное участие в формировании ЗОЖ, профилактике вредных привычек, широкой пропаганде соблюдения правил ПП, и те, кто личным примером доказывает общественности пользу регулярного занятия физкультурой.

В частности, награждённые этой медалью получат денежное вознаграждение в размере – 10 БРВ.

Добавим, что данными орденами могут награждаться также иностранные граждане и лица без гражданства.