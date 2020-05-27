Президент Молдовы побывал в Кантемирском районе

Глава государства Молдова Игорь Додон 26 мая, в рамках рабочей поездки, посетил Кантемирский район, где встретился с 94-летним ветераном ВОВ Михаилом Митрофаном, которого поздравил с прошедшим праздником Днём Победы и вручил ему высшую награду страны — Орден Республики. Об этом сообщает

Также, президент провёл встречу с главой региона Анатолием Икимом, с которым обсудил несколько актуальных вопросов, касающихся развития населённого пункта. В частности, были обсуждены трудности сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и реконструкции дорог.

Затем, лидер страны вместе с председателем района отправился в районную больницу, где изучил обстановку, связанную с распространением пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что Кантемирский район считается регионом, с самым низким показателем инфицирования в стране.

За период эпидемии тут выявлен всего 21 зарегистрированный случай заражения коронавирусом. 14 человек вылечились, пятеро лечатся в больнице, 2 человека скончались.

Додон выразил благодарность медицинскому персоналу за успешную борьбу с болезнью и сообщил о том, что правительство намерено вдвое увеличить зарплату медицинских сотрудников.