Представительница Белоруссии стала лучшим молодым учёным СНГ

Завоевать престижное звание, Дарья смогла благодаря работе «О возможности возмещения убытков, причинённых в результате монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС». Её труд опубликован в передовом собрании научных статей. Даше присвоили международный код ISBN.
Доцент кафедры европейского права того же вуза и факультета Наталья Маскаева руководила аналитическим проектом магистрантки. В общей сложности в международном научном смотре состязались 150 научных деятелей не старше 35 лет.
С работами призёров проекта «Молодой учёный — 2020» можно ознакомиться в научной электронной библиотеке (elibrary.ru). Организатором масштабного научного конкурса выступило «Общенациональное движение Бобек» Казахстан.