Представительница Белоруссии стала лучшим молодым учёным СНГ

Научный труд молодого дарования, проходящего магистратуру в Белорусском государственном университете (БГУ) на факультете международных отношений (ФМО), Дарьи Пономаревой 27 мая признан одним из лучших. Представительница БГУ, за вклад в развитие науки СНГ, награждена дипломом I степени и нагрудным знаком отличия «Молодой учёный — 2020». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе БГУ

Завоевать престижное звание, Дарья смогла благодаря работе «О возможности возмещения убытков, причинённых в результате монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС». Её труд опубликован в передовом собрании научных статей. Даше присвоили международный код ISBN.

Доцент кафедры европейского права того же вуза и факультета Наталья Маскаева руководила аналитическим проектом магистрантки. В общей сложности в международном научном смотре состязались 150 научных деятелей не старше 35 лет.

С работами призёров проекта «Молодой учёный — 2020» можно ознакомиться в научной электронной библиотеке (elibrary.ru). Организатором масштабного научного конкурса выступило «Общенациональное движение Бобек» Казахстан.