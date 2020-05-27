Президент Киргизии посетил фармацевтический завод «Биовит» в Сокулукском районе

В ходе ознакомления, президент был проинформирован, что построенный завод полностью соответствует национальным лицензионным требованиям и международным стандартам.
Помимо производственных цехов, в «Биовит» также имеется современная лаборатория контроля качества лекарственных медикаментов, где используется оборудование зарубежных стран, таких как, Япония, Германия и Америка.
Глава данного предприятия подчеркнул, что один из производимых на заводе препаратов, активно используется в лечении эпидемической инфекции коронавируса.
Жээнбеков дал высокую оценку деятельности завода и отметил, что местная фармацевтика имеет хороший потенциал.