Президент Киргизии посетил фармацевтический завод «Биовит» в Сокулукском районе

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 26 мая отправился в Чуйскую область, в рамках рабочей поездки, где ознакомился с деятельностью нового фармацевтического предприятия «Биовит», который производит как и лекарственные препараты и биологически активные пищевые добавки, так и повышающие иммунитет средства, которые необходимы в борьбе с пандемической инфекцией. Об этом сообщает

В ходе ознакомления, президент был проинформирован, что построенный завод полностью соответствует национальным лицензионным требованиям и международным стандартам.

Помимо производственных цехов, в «Биовит» также имеется современная лаборатория контроля качества лекарственных медикаментов, где используется оборудование зарубежных стран, таких как, Япония, Германия и Америка.

Глава данного предприятия подчеркнул, что один из производимых на заводе препаратов, активно используется в лечении эпидемической инфекции коронавируса.

Жээнбеков дал высокую оценку деятельности завода и отметил, что местная фармацевтика имеет хороший потенциал.