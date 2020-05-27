Власти Украины попросили производителей зелёной энергии снизить тарифы

Акцент был сделан на подписании меморандума между властями Украины и производителями ВИЭ по изменению соответствующих тарифов. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что, в первую очередь, данный документ поможет конечному потребителю.
В рамках предыдущей встречи глава кабмина отметил, что украинцы с текущим уровнем бедности не в состоянии позволить себе платить за самую дорогую зелёную энергию в Европе.
На данный момент в стране ведётся работа по сокращению производства дешёвой атомной электроэнергии. Большую часть всех доходов от зелёной энергетики получает украинский депутат, бизнесмен и миллиардер Ринат Ахметов. Предпринимателю принадлежат около 80% всех мощностей в тепловой генерации и 25% в зелёной генерации.
Согласно последним данным, долг Украины перед соответствующими инвесторами составил около 264 млн долларов. Из них 41 млн долларов приходится на долю энергохолдинга Ахметова.