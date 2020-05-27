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Глава Казахстана ознакомился с расходом антикризисных госсредств

  • 27.05.2020, 12:23,
  • В Мире + Европа
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Глава Казахстана ознакомился с расходом антикризисных госсредств
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 мая принял главу счётного комитета, по контролю за республиканским бюджетом Наталью Годунову. Экономист проинформировала президента о контролировании распределения средств, адресованных из госказны, на преодоление последствий пандемии в Казахстане. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Согласно представленной председателем комитета информации, мониторинг ведётся в два этапа. Первый спектр действий проводится вместе с минфином. Главными мерами в рамках этого этапа являются — ревизия госзакупок и камеральный контроль. Приоритетными задачами счётного комитета во втором круге, определены проверки деятельности ответственных организаций за реализацию бюджетных программ во всех областях республики.

В ходе встречи, Годунова ознакомила главу государства с итоговым резюме выполнения госбюджета за прошлый год. Она сообщила, что руководимым ею комитетом, был впервые осуществлён аудит консолидированной финотчётности.

По итогам доклада главы контрольного ведомства, президент поручил на регулярной основе информировать его о результатах глобальных плановых проверок. Касым-Жомарт Токаев ориентировал счетный комитет, обеспечить качественный целевой расход государственных ресурсов, выделенных на медицинские цели, поддержки занятости населения и социально уязвимых категорий граждан.





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