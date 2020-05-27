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Парад Победы пройдёт 24 июня в Москве

  • 27.05.2020, 18:49,
  • В Мире + Европа
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Парад Победы пройдёт 24 июня в МосквеРоссийский лидер Владимир Путин 26 мая объявил, что Парад в честь 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками в Великой Отечественной войне пройдёт в Москве 24 июня 2020 года. Такое решение он принял по итогам онлайн-встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава РФ напомнил, что именно в этот исторический день 1945 года прошли маршем, – «бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Кроме того, Путин поручил Шойгу обеспечить строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. 

Что качается акция «Бессмертный полк», то она состоится через месяц после парада – 26 июля 2020 года, в День ВМФ России, добавил Владимир Путин. Однако, если специалисты решат, что безопасность людей ещё нельзя будет обеспечить в полной мере, шествие во имя мира на Земле перенесут на более поздний срок.

Напомним, что первый исторический парад Победы на Красной площади прошёл 24 июня 1945 года. Данную дату утвердил Иосиф Сталин 24 мая 1945 года. Этот исторический парад длился 2 часа под проливным дождём, в нём приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров и более 31 тыс. сержантов и солдат. Ими командовал Константин Рокоссовский, а принимал парад Георгий Жуков.

Следует отметить, что следующие парады Победы прошли 1965, 1985 и в 1990 годах девятого мая.

Затем в современной России, начиная с 1995 года парады Победы проводятся ежегодно.

В этом году, из-за эпидемии, в РФ пришлось отменить праздничное мероприятие 9 мая и перенести на другую дату. Напомним, что 16 апреля 2020 года, Владимир Путин заявил, что есть высокие риски, связанных с коронавирусной инфекцией, и это не даёт права начинать сейчас подготовку к параду Победы и другим массовым мероприятиям.





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