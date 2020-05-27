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Больные коронавирусом в Таджикистане получили бесплатное лечение

Больные коронавирусом в Таджикистане получили бесплатное лечение
Правительство Таджикистана инициировало процесс бесплатного лечения для больных COVID-19. Данная тема была затронута 26 мая в ходе интервью главы минздрава Джамолиддина Абдуллозода для ИА «Ховар». Он отметил, что в стране есть всё необходимое для борьбы с инфекцией.

Министр заострил внимание на том, что во всех медучреждениях есть большие запасы медикаментов. По его словам, во многих больницах соответствующие резервы рассчитаны на месяц вперёд.

Абдуллозода подчеркнул, что распределение лекарств среди больниц находится под контролем ведомства, но отправляют запрос на получение препаратов главврачи. Они несут ответственность за своевременное предоставление бесплатной помощи в данном направлении, добавил чиновник.

Министр выделил тот факт, что больных таджикистанцев отправляют в госпитали при выявлении низкого насыщения крови кислородом, температуре тела выше 38 градусов и удушье.

На данный момент в больницах страны подготовлено свыше 3 000 дополнительных коек, добавил Абдуллозода. Он также подчеркнул, что достаточное количество соответствующих мест для инфицированных есть во всех медицинских учреждениях государства.

По состоянию на 26 мая, в Таджикистане было зарегистрировано 3266 пациентов с инфекцией COVID-19. В общей сложности от вируса погибли 47 человек.





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