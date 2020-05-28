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В Узбекистане начнут налаживать туризм и приватизировать госактивы

  • 28.05.2020, 10:57,
  • В Мире + Европа
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В Узбекистане начнут налаживать туризм и приватизировать госактивыС презентацией проектов в туристической сфере и приватизации государственных активов ознакомился 27 мая узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Отметим, что для улучшения работы туриндустрии государство предоставило 1 750 субъектам льготы по налогу на имущество, земельному и социальному налогам, на сумму около 60 млрд сумов. 

Однако, этого мало, в связи с этим изучен зарубежный опыт и разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов – «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано».

Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с презентацией этого проекта и изучил планы по восстановлению и развитию внутреннего туризма.

Затем глава государства подчеркнул, что для начала необходимо улучшить внутренний туризм между регионами с «зелёным» статусом. 

В связи с этим, он поручил организовать в горной местности и на побережье озёр базы отдыха. Более того, необходимо сформировать список стран со стабильной обстановкой по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними турсвязи. 

Также, президент подчеркнул, что сейчас в стране необходимо заняться разработкой системы, которая не требует закрытия на карантин всей гостиницы из-за одного инфицированного COVID-19.

Подчёркнуто, что гостиницам выдадут субсидии в размере 10 процентов стоимости оказанных ими услуг.

Далее, было сказано, что сейчас в Узбекистане 2 965 предприятий с участием государства, из которых большинство работают неэффективно, по изжившим себя методам.

Уже начиная с конца 2019 года, начата инвентаризация таких объектов.

По этой причине, с начала 2020 года реализованы 299 госактивов на 348 млрд, в них новые инвесторы планируют вложить порядка 3,3 трлн, а также обязуются образовать 4 700 новых рабочих мест.

В результате, уже продана бывшая гостиница «Чорсу», предприятие «Самаркандкимё», госдоля в гостинице «Узбекистан» и Кунградский содовый завод, в них инвестируют 425 млн долларов.

Также представлена информация о планах по приватизации госактивов.

Мирзиёев отметил о необходимости продолжения работы в этом направлении, ускорения передачи частным инвесторам ещё около 1,4 тыс. госактивов. 

Важно отметить, что агентству по управлению госактивами и главам отраслей возложена задача, ещё ликвидировать 711 неэффективных предприятий, реорганизовать 262, а также передать частному сектору свыше 500 рынков.





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