В Казахстане упорядочили правовой порядок мирных собраний

Глава государства в своей речи отметил что, совет доверия к нынешнему заседанию, созрел для действенных волевых решений. В республике принят закон, призванный упорядочить проведение мирных собраний. Подписанный закон реализует конституционное право людей, на осуществление прений на мирных собраниях. Помимо этих шагов, в законотворческую конъюнктуру внедрена площадка парламентской оппозиции, дополнил президент.
Развивая повестку третьего сбора совета далее, лидер Казахстана напомнил, что залог успеха в человеческом капитале, и перешёл к наболевшим дилеммам отечественного образования. Президент указал на то, что союз образования, науки и экономики неразрывен, и роль этого союза в развитии велика. Отныне, это будет авангардом государственной политики, подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев категорично заявил, что сфера просвещения недостаточно финансируется, а это рождает весомое отставание в школьной инфраструктуре и по качеству образования от передовых стран. Президент акцентировал внимание на острой необходимости формирования нового формата казахстанской школы, с современной оснащённостью и малыми по количеству учеников классы. В госконцепции развития до 2025 года, запланировано построить 800 школ и все эти условия следует учесть, напомнил лидер страны.