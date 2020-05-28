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В Казахстане упорядочили правовой порядок мирных собраний

  • 28.05.2020, 17:56,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане упорядочили правовой порядок мирных собранийПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 мая, выступая на совещании совета общественного доверия, актуализировал права граждан на выражение своих точек зрения, путём проведения мирных митингов. Другим важным вопросом, который затронул президент, стала насущная проблема системы национального образования. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства в своей речи отметил что, совет доверия к нынешнему заседанию, созрел для действенных волевых решений. В республике принят закон, призванный упорядочить проведение мирных собраний. Подписанный закон реализует конституционное право людей, на осуществление прений на мирных собраниях. Помимо этих шагов, в законотворческую конъюнктуру внедрена площадка парламентской оппозиции, дополнил президент.

Развивая повестку третьего сбора совета далее, лидер Казахстана напомнил, что залог успеха в человеческом капитале, и перешёл к наболевшим дилеммам отечественного образования. Президент указал на то, что союз образования, науки и экономики неразрывен, и роль этого союза в развитии велика. Отныне, это будет авангардом государственной политики, подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев категорично заявил, что сфера просвещения недостаточно финансируется, а это рождает весомое отставание в школьной инфраструктуре и по качеству образования от передовых стран. Президент акцентировал внимание на острой необходимости формирования нового формата казахстанской школы, с современной оснащённостью и малыми по количеству учеников классы. В госконцепции развития до 2025 года, запланировано построить 800 школ и все эти условия следует учесть, напомнил лидер страны.





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