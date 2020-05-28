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В Таджикистане сообщили о текущей ситуации на границе с Кыргызстаном

  • 28.05.2020, 16:48,
  • В Мире + Европа
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В Таджикистане сообщили о текущей ситуации на границе с КыргызстаномНа территории таджикского селения у границы с Кыргызстаном 27 мая была ранена одна женщина. Происшествие произошло в результате открытого огня со стороны жителя киргизского населённого пункта. Об этом SNG.Today сообщили в информационном агентстве «Ховар».

Гражданин Кыргызстана Соат Бахтибеков, проживающий на территории селения Куктош, выстрелил в Муътабархонум Шаропову в 11:55 часов. В результате соответствующих действий она получила ранение в области предплечья

Жительницу махалли Кахир сельского джамоата Чоркух направили в городскую больницу, где она находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Госкомитет нацбезопасности расценил данные действия, как попытку дестабилизировать шаткую ситуацию на линии госграницы. Сотрудники ведомства отметили, что это может привести к соответствующей ответной реакции.

Напомним, что подобный инцидент произошёл ещё 24 мая. В результате перестрелок, согласно данным администрации Исфаринского района Согдийской области, были ранены 1 гражданин Таджикистана и 2 жителя Кыргызстана. Таджикские власти винят киргизских пограничников, которые первые открыли огонь, а киргизские военные подчёркивают вину пастухов из Таджикистана, которые занимались выгоном животных на чужой территории.





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