В Туркменбаши определены победители соревнований среди автомобилистов

В столице Балканского велаята Туркменистана 27 мая прошёл 1-й этап соревнований среди автомобилистов. В мероприятии, организованном, агентством Türkmenawtoulaglary, участвовали 19 водителей легковых и грузовых машин, автобусов. Об этом SNG.Today сообщили в газете «Нейтральный Туркменистан».

Победители состязания были выявлены по трём номинациям. По итогам конкурса лучшими автомобилистами стали Байли Бакашев (водитель такси), Ягшымаммет Кадыров (водитель автобуса), Бегенч Тувакмаммедов (водитель грузовика).

В рамках соревнования проверялись различные навыки водителей. Основной акцент был сделан на знании правил дорожного движения и умении выходить из сложных дорожных ситуаций. Сюда входят оказание первой медицинской помощи, проведение грамотного медицинского контроля перед отправлением, соблюдение правил безопасности в отношении пешеходов.

Конкурсанты также должны были продемонстрировать знания технических характеристик дорожных трасс и транспортных средств. Кроме того, были проверены навыки технического обслуживания автомобилей.

Второй этап соревнования будет проходить в городе Балканабат. Мероприятие выявит самого достойного автомобилиста среди лучших представителей данной профессии городов и этрапов Балканского велаята.