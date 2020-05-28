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Михаил Мишустин и Сергей Румас выступили за интеграцию в рамках Союзного государства

  • 28.05.2020, 15:14,
  • В Мире + Европа » Россия
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Михаил Мишустин и Сергей Румас выступили за интеграцию в рамках Союзного государстваЗа дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание благоприятных условий для двустороннего экономического партнёрства и повышения благосостояния граждан двух стран, в ходе телефонного разговора 27 мая, высказались премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы правительства РФ.

Важным является то, что и Мишустин и Румас, в первую очередь поздравили друг друга, а также народы двух братских государств, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Продолжая дружественный диалог, премьеры обсудили предстоящее заседание совета министров Союзного государства и условились о его проведении в Минске после Евразийского межправсовета. Напомним, что Минск и Москва весь 2019 год обсуждали шаги по дальнейшему углублению интеграции в рамках Союзного государства. Сторонами подготовлена 31 дорожная карта.

Премьеры также затронули текущую эпидемиологическую обстановку в мире, а также обменялись мнениями о конкретных мерах, которые принимаются в России и Белоруссии по борьбе против распространения COVID-19. 

Более того, собеседники договорились о том, что минздравы обеих стран обменяются опытом в противостояние новой инфекцией.

При обсуждении газовой тематики Михаил Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой отрасли. 

К позитивному примеру сотрудничества, отмечен совместный проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям. 

Также, стороны условились, что министрам энергетики двух стран дадут поручение о продолжении переговоров по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

В свой черёд, Сергей Румас поблагодарил Россию за помощь в поставках продовольственных товаров.

Напомним, что уже 6 мая 2020 года, на площадку 1-го энергоблока БелАЭС в Островецком районе, доставлена первая партия ядерного топлива, а также на днях завершена приёмка этого топлива. Ожидается, что летом запустят первый энергоблок атомной электростанции.

Добавим, что 27 мая также побеседовали по телефону главы МИД РФ и Белоруссии, они обсудили отказ США участвовать в Договоре об открытом небе.





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