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Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении

 
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении 
Сегодня лидер Армении и Арцаха Никол Пашинян и Араик Арутюнян отдали дань памяти героям Сардарапатской битвы у мемориала. В церемонии приняли участие также президент Армении Армен Саргсян, Католикос Всех Армян Гарегин II и спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян.
Премьер-министр Никол Пашинян и Президент Республики Арцах Араик Арутюнян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздали дань уважения.
Позже состоялась первая официальная встреча Николая Пашиняна и Араика Арутюняна в Ереване. Подробности в видеоматериале.



  Источник:FMG NEWS

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