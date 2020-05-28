Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении 

Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении Президент Республики Арцах с официальным визитом находиться в Армении

Сегодня лидер Армении и Арцаха Никол Пашинян и Араик Арутюнян отдали дань памяти героям Сардарапатской битвы у мемориала. В церемонии приняли участие также президент Армении Армен Саргсян, Католикос Всех Армян Гарегин II и спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян.

Никол Пашинян и Президент Республики Арцах Араик Арутюнян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздали дань уважения. Премьер-министр

Позже состоялась п ервая официальная встреча Николая Пашиняна и Араика Арутюняна в Ереване. Подробности в видеоматериале.



