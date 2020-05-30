Туркменистан нацелен на углубление сотрудничества на платформе СНГ

В рамках заседания руководителей правительств стран СНГ, состоявшегося 29 мая, Туркменистан подключился к широкому пакету документов на платформе Содружества. Из подписанных туркменской стороной ряда проектов и соглашений, наиболее значимой является «Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года». Об этом сообщило онлайн-радио «Голос СНГ»

В концептуальном содержании документа, отражены основы и механизмы по наращиванию торгово-экономического сотрудничества на ближайшее десятилетие. Стратегия развития качественно расширит преимущество государства в экономической интеграции, и создаст благоприятный климат на деловых площадках. Актуальными шагами в этом процессе станут, реализация партнёрства в цифровых технологиях, в смелых инновационных замыслах и внедрении современных информационных систем.

Для пошаговой разработки стратегического путеводителя, будет создан план, который вберёт в себя конкретные меры и межгосударственные проекты по всем возможным экономическим направлениям на базе СНГ. Качественным подспорьем в формировании документа стала Декларация об экономическом сотрудничестве государств-участниц СНГ, принятая в октябре 2019 года в Ашхабаде.

Инициатором принятия октябрьской декларации выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ключевые векторы ашхабадской декларации вошли в проект стратегии до 2030 года.