В правительстве Армении выступил с докладом Акоп Аршакян

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 мая выслушал отчёт за 2019 год о деятельности министерства высокотехнологической промышленности, с докладом выступил министр Акоп Аршакян. Об этом FMG.NEWS сообщили впремьера.

По словам министра, созданное в конце мая 2019 года ведомство за год осуществило работы в направлениях высокотехнологической и военной промышленности, цифровизации и стимуляции телекоммуникации.

Также отмечено, что рост уровня занятости в отрасли составил 21 процент.

Разработаны и реализуются программы – От идеи к бизнесу, Виртуальный мост, Вуз-частный сектор, Потенциал, Национальный венчурный фонд.

Акоп Аршакян отметил, что в рамках международного партнёрства павильон Армении поучаствовал в 4 выставках, подписано 7 меморандумов, а объём подписанных контрактов составил 400 тыс долларов.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что по программе технологического развития, 58,4 и 90,2 млн млн драмов соответственно предоставлено технологическому центру Гюмри и Ванадзор.

После доклада, Никол Пашинян поинтересовался работами министерства в рамках программы мероприятий деятельности правительства на 2019-2023 годы.

Министр доложил, что стратегии оцифровки, военной промышленности и развития высокотехнологической промышленности практически готовы.

Также Пашинян отметил важность реализации мер по внедрению и применению цифровых инструментов, онлайн-платформ.