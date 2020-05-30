В России возродят льноводство

пресс-службе министерства. Вопросы и задачи по обеспечению сырьём предприятий лёгкой и текстильной промышленности страны, а также льноводство, обсудил заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Об этом SNG.Today 29 мая сообщили вминистерства.

Вначале совещания отмечено, что спрос со стороны текстильщиков остаётся определяющим фактором масштабного развития льняного комплекса государства.

Сказано, что данная сфера «возрождается» и показывает динамику роста, чему способствуют меры госпомощи.

В связи с этим, ведомство реализует ряд мер, направленных на обновление материально-технической базы, внедрение современных высокоурожайных сортов лубяных культур, проведение культуртехнических работ по известкованию кислых почв.

Более того, для поддержки льноводства могут предоставляться компенсирующая и стимулирующая субсидии.

Также производители льна имеют возможность получать инвесткредиты и субсидии на строительство объектов по переработке и приобретение высококачественных семян.

Эти меры позволили увеличить посевные площади под лубяными культурами в 2019 году – до 50,6 тыс. га. В 2020 году, в РФ намерены собрать порядка 48 тыс. тонн льно- и пеньковолокна.

Более того, в ходе совещания участники обсудили необходимые меры по обеспечению предприятий лёгкой и текстильной промышленности сырьём - шерстью и кожей «шкурами» сельскохозяйственных животных.

По словам Джамбулата Хатуова, в рамках предусмотренных мер господдержки, 26 регионов России получают субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а 15 субъектов – на производство и реализацию шерсти.

Скажем, что одежда, пошитая из льна, служит надёжной преградой образованию парникового эффекта под нею.