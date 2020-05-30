В России возродят льноводство

Вначале совещания отмечено, что спрос со стороны текстильщиков остаётся определяющим фактором масштабного развития льняного комплекса государства.
Сказано, что данная сфера «возрождается» и показывает динамику роста, чему способствуют меры госпомощи.
В связи с этим, ведомство реализует ряд мер, направленных на обновление материально-технической базы, внедрение современных высокоурожайных сортов лубяных культур, проведение культуртехнических работ по известкованию кислых почв.
Более того, для поддержки льноводства могут предоставляться компенсирующая и стимулирующая субсидии.
Также производители льна имеют возможность получать инвесткредиты и субсидии на строительство объектов по переработке и приобретение высококачественных семян.
Эти меры позволили увеличить посевные площади под лубяными культурами в 2019 году – до 50,6 тыс. га. В 2020 году, в РФ намерены собрать порядка 48 тыс. тонн льно- и пеньковолокна.
Более того, в ходе совещания участники обсудили необходимые меры по обеспечению предприятий лёгкой и текстильной промышленности сырьём - шерстью и кожей «шкурами» сельскохозяйственных животных.
По словам Джамбулата Хатуова, в рамках предусмотренных мер господдержки, 26 регионов России получают субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а 15 субъектов – на производство и реализацию шерсти.
Скажем, что одежда, пошитая из льна, служит надёжной преградой образованию парникового эффекта под нею.