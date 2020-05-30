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В России возродят льноводство

  • 30.05.2020, 13:12,
  • В Мире + Европа » Россия
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В России возродят льноводствоВопросы и задачи по обеспечению сырьём предприятий лёгкой и текстильной промышленности страны, а также льноводство, обсудил заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Об этом SNG.Today 29 мая сообщили в пресс-службе министерства.

Вначале совещания отмечено, что спрос со стороны текстильщиков остаётся определяющим фактором масштабного развития льняного комплекса государства.

Сказано, что данная сфера «возрождается» и показывает динамику роста, чему способствуют меры госпомощи.

В связи с этим, ведомство реализует ряд мер, направленных на обновление материально-технической базы, внедрение современных высокоурожайных сортов лубяных культур, проведение культуртехнических работ по известкованию кислых почв. 

Более того, для поддержки льноводства могут предоставляться компенсирующая и стимулирующая субсидии. 

Также производители льна имеют возможность получать инвесткредиты и субсидии на строительство объектов по переработке и приобретение высококачественных семян. 

Эти меры позволили увеличить посевные площади под лубяными культурами в 2019 году – до 50,6 тыс. га. В 2020 году, в РФ намерены собрать порядка 48 тыс. тонн льно- и пеньковолокна.

Более того, в ходе совещания участники обсудили необходимые меры по обеспечению предприятий лёгкой и текстильной промышленности сырьём - шерстью и кожей «шкурами» сельскохозяйственных животных.

По словам Джамбулата Хатуова, в рамках предусмотренных мер господдержки, 26 регионов России получают субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а 15 субъектов – на производство и реализацию шерсти. 

Скажем, что одежда, пошитая из льна, служит надёжной преградой образованию парникового эффекта под нею.





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