В Казахстане отдали дань памяти жертвам политических репрессий

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 30 мая, на официальном информационном источнике республики, опубликовал обращение к народу, в связи с Днём памяти жертв политрепрессий и голода. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента

Президент, в своём обращении, отметил, что период в 30 лет, начиная с 20-х и до 50-х годов, остался печальным отпечатком в истории народа Казахстана. После обретения независимости, в 1993 году законодательным актом с жертв политических гонений сняли все ярлыки, реабилитировав их. Чуть позже, в 1993 году, указом президента учреждён День памяти. С тех пор ежегодно — 31 мая, народ страны отдаёт дань светлой памяти людям, невинно потерявшим свои жизни.

Глава государства продолжил, заявив, что история помнит, какие невозвратимые потери нанес народам СССР «большой террор». За период этого политического террора в Казахскую ССР сослали более 5 миллионов граждан союза. Под страшный маховик попало 100 тысяч и самих казахстанцев, 20 тысяч из которых были жестоко умерщвлены.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что как чёрный символ безразличия к людским судьбам того времени стал Акмолинский лагерь жён, так называемых изменников родины — «АЛЖИР». В это место сгоняли родных, супруг и детей, заключенных по политическим статьям.

Лидер Казахстана с горечью вспомнил и о трагически погибших голодной смертью людей в годы коллективизации. Всего в этой трагедии двадцатого столетия, пострадали почти 3 миллиона человек.