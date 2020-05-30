 
  • 19:43 – В Киргизии усилят проверки при въезде в города и населённые пункты 
  • 21:30 – Отношения с Арменией мы оцениваем как союзнические | Сергей Лавров 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 13:52 – Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении 
  • 18:16 – Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

В Казахстане отдали дань памяти жертвам политических репрессий

  • 30.05.2020, 16:52,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
В Казахстане отдали дань памяти жертвам политических репрессийПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 30 мая, на официальном информационном источнике республики, опубликовал обращение к народу, в связи с Днём памяти жертв политрепрессий и голода. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Президент, в своём обращении, отметил, что период в 30 лет, начиная с 20-х и до 50-х годов, остался печальным отпечатком в истории народа Казахстана. После обретения независимости, в 1993 году законодательным актом с жертв политических гонений сняли все ярлыки, реабилитировав их. Чуть позже, в 1993 году, указом президента учреждён День памяти. С тех пор ежегодно — 31 мая, народ страны отдаёт дань светлой памяти людям, невинно потерявшим свои жизни.

Глава государства продолжил, заявив, что история помнит, какие невозвратимые потери нанес народам СССР «большой террор». За период этого политического террора в Казахскую ССР сослали более 5 миллионов граждан союза. Под страшный маховик попало 100 тысяч и самих казахстанцев, 20 тысяч из которых были жестоко умерщвлены.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что как чёрный символ безразличия к людским судьбам того времени стал Акмолинский лагерь жён, так называемых изменников родины — «АЛЖИР». В это место сгоняли родных, супруг и детей, заключенных по политическим статьям. 

Лидер Казахстана с горечью вспомнил и о трагически погибших голодной смертью людей в годы коллективизации. Всего в этой трагедии двадцатого столетия, пострадали почти 3 миллиона человек.





  •   Просмотров Сегодня: 70


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава Казахстана ознакомился с расходом антикризисных госсредств
    » Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы
    » Послание секретаря сейма Латвии спикеру НС Армении: Парламент Латвии рядом с Вами
    » Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице
    » Премьер-министр Франции примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян
    » Мэрия Монреаля приняла резолюцию по случаю 104-й годовщины Геноцида армян
    » Монреаль объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
    » В соборе Парижской Богоматери 22 апреля должна была состояться литургия в память жертв Геноцида армян
    » Встретимся в день памяти Геноцида: депутат из Франции ответила «высокомерному Чавушоглу»
    » Президент Армении воздал дань уважения памяти Андраника Маргаряна
    » Президент НКР посетил выставку посвященную памяти заслуженного художника Самвела Габриеляна
    » ЕНД сделал заявление ко Дню памяти жертв тоталитаризма
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Киргизии усилят проверки при въезде в города и населённые пункты

    • 19:43
    • 63
    • 0

    Таджикистан отказался от помощи РФ в разрешении конфликта с Киргизией

    • 18:30
    • 73
    • 0

    В Киевской области произошла крупная перестрелка

    • 17:45
    • 74
    • 0

    В Казахстане отдали дань памяти жертвам политических репрессий

    • 16:52
    • 72
    • 0

    В правительстве Армении выступил с докладом Акоп Аршакян

    • 14:22
    • 84
    • 0

    В России возродят льноводство

    • 13:12
    • 96
    • 0

    Президент Молдовы встретился с депутатом от Тараклийского района

    • 12:47
    • 70
    • 0

    Туркменистан нацелен на углубление сотрудничества на платформе СНГ

    • 12:35
    • 80
    • 0

    Как уменьшить побочные действия лекарств. Про плацебо и ноцебо. Часть 2

    • 10:14
    • 133
    • 0

    В Казахстане упорядочили правовой порядок мирных собраний

    • 17:56
    • 201
    • 0

    В Таджикистане сообщили о текущей ситуации на границе с Кыргызстаном

    • 16:48
    • 172
    • 0

    Михаил Мишустин и Сергей Румас выступили за интеграцию в рамках Союзного государства

    • 15:14
    • 166
    • 0

    Коронавирус продолжает бушевать в Бразилии и США

    • 14:00
    • 176
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении

    • 13:52
    • 239
    • 0

    Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Праздника Республики

    • 13:14
    • 190
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58495
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54037
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48355
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44054
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40483
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37801
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36309
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34072
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32100
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31060
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24860
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23724
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23653
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22522
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21546
    • 0

    Таджикистан отказался от помощи РФ в разрешении конфликта с Киргизией

    • 18:30
    • 73
    • 0

    В Киргизии усилят проверки при въезде в города и населённые пункты

    • 19:43
    • 63
    • 0

    В Киевской области произошла крупная перестрелка

    • 17:45
    • 74
    • 0

    Президент Молдовы встретился с депутатом от Тараклийского района

    • 12:47
    • 70
    • 0

    В Казахстане отдали дань памяти жертвам политических репрессий

    • 16:52
    • 72
    • 0

    В России возродят льноводство

    • 13:12
    • 96
    • 0

    В правительстве Армении выступил с докладом Акоп Аршакян

    • 14:22
    • 84
    • 0

    Туркменистан нацелен на углубление сотрудничества на платформе СНГ

    • 12:35
    • 80
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении

    • 13:52
    • 239
    • 0

    Коронавирус продолжает бушевать в Бразилии и США

    • 14:00
    • 176
    • 0

    Михаил Мишустин и Сергей Румас выступили за интеграцию в рамках Союзного государства

    • 15:14
    • 166
    • 0

    В Туркменбаши определены победители соревнований среди автомобилистов

    • 12:28
    • 181
    • 0

    В Таджикистане сообщили о текущей ситуации на границе с Кыргызстаном

    • 16:48
    • 172
    • 0

    В Казахстане упорядочили правовой порядок мирных собраний

    • 17:56
    • 201
    • 0

    В Узбекистане начнут налаживать туризм и приватизировать госактивы

    • 10:57
    • 151
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА