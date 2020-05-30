Президент Молдовы встретился с депутатом от Тараклийского района

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшее освоение инвестиционных проектов.
Помимо этого, участники встречи уделили большое внимание законодательной инициативе депутата и отметили важность принятия закона об особом этнокультурном статусе Тараклийского населённого пункта.
Так как лидер страны продолжает свои поездки по регионам Молдавии, Татарлы пригласил Додона в ближайшее время посетить Тараклию, на что глава государства дал утвердительный ответ.
В свою очередь, президент подчеркнул, что окажет необходимую поддержку в решении озвученных проблем и указал на необходимость помогать населённым пунктам от имени руководства страны.