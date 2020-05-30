Президент Молдовы встретился с депутатом от Тараклийского района

Глава государства Молдовы Игорь Додон 29 мая встретился с депутатом парламента от Тараклийского региона Кириллом Татарлы. В ходе встречи, официальные лица обсудили актуальные вопросы, которые касаются обстановки в районе. Парламентарий попросил президента оказать поддержку в строительстве автовокзала и реконструкции дорог в Тараклии. Об этом сообщает

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшее освоение инвестиционных проектов.

Помимо этого, участники встречи уделили большое внимание законодательной инициативе депутата и отметили важность принятия закона об особом этнокультурном статусе Тараклийского населённого пункта.

Так как лидер страны продолжает свои поездки по регионам Молдавии, Татарлы пригласил Додона в ближайшее время посетить Тараклию, на что глава государства дал утвердительный ответ.

В свою очередь, президент подчеркнул, что окажет необходимую поддержку в решении озвученных проблем и указал на необходимость помогать населённым пунктам от имени руководства страны.