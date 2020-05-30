В Киевской области произошла крупная перестрелка

Рано утром 29 мая в Броварах (Киевская область) произошла крупная драка с применением оружия. В перестрелке было задействовано 67 человек. Причиной инцидента стал конфликт между компаниями по пассажирским перевозкам, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Данные фирмы курсируют маршрутные такси между Броварами и Киевом. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что часть соответствующих перевозок — нелегальна.

Госслужащий добавил, что бизнесмены наняли бандитов и «забили стрелку», как в 90-е. Полиция задержала 28 участников перестрелки. Аваков добавил, что большая часть преступников — молодые ребята из Винницы, которые согласились на это дело за 30 долларов в день. Полицейские расценивают данную ситуацию как тяжкое преступление.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют прозрачность соответствующего бизнеса. О текущей ситуации также были проинформированы лидер страны Владимир Зеленский и глава кабмина Денис Шмыгаль. Президент поручил надлежащим ведомствам помочь гражданам, которые пострадали в стычке.

Аваков заострил внимание на том, что все виновники преступления понесут суровое наказание. Кроме того, будут осуществлены кадровые выводы в Винницкой области, добавил чиновник.