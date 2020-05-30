В Киргизии усилят проверки при въезде в города и населённые пункты

По словам Боронова, в частности, необходимо уделять особое внимание при въезде в Бишкек и Ош.
Глава столичной администрации Азизи Суракматов отметил, что из-за увеличения числа заражённых лиц в общественных местах и очагов инфицирования, посещение столицы гражданами страны небезопасно. Учитывая данные обстоятельства, мэр призвал жителей воздержаться от поездок и выезжать только при острой необходимости.
Заместитель главы кабинета министров раздал указания соответствующим органам, в рамках подготовки детских садов и потребовал учитывать все санитарно-эпидемиологические правила.
Кроме того, вице-премьер поручил подготовить аэропорты для возобновления внутренних рейсов.