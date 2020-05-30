В Киргизии усилят проверки при въезде в города и населённые пункты

Заместитель главы правительства Киргизии Кубатбек Боронов 30 мая созвал заседание оперативного штаба, где сообщил о том, что поступают жалобы от населения, что на санитарно-карантинных постах недостаточно хорошо проверят температуру тепловизором. В связи с этим, вице-премьер поручил усилить проверки на въездах в города и области. Об этом сообщает

По словам Боронова, в частности, необходимо уделять особое внимание при въезде в Бишкек и Ош.

Глава столичной администрации Азизи Суракматов отметил, что из-за увеличения числа заражённых лиц в общественных местах и очагов инфицирования, посещение столицы гражданами страны небезопасно. Учитывая данные обстоятельства, мэр призвал жителей воздержаться от поездок и выезжать только при острой необходимости.

Заместитель главы кабинета министров раздал указания соответствующим органам, в рамках подготовки детских садов и потребовал учитывать все санитарно-эпидемиологические правила.

Кроме того, вице-премьер поручил подготовить аэропорты для возобновления внутренних рейсов.