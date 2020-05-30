Таджикистан отказался от помощи РФ в разрешении конфликта с Киргизией

Дипведомство Таджикистана направило ноту в МИД России относительно заявления Сергея Лаврова на заседании ОДКБ. Таджикскские чиновники посчитали нецелесообразным предложение министра помочь в урегулировании конфликта на таджикско-киргизской границе. Об этом 29 мая сообщили в пресс-офисе МИД Таджикистана.

Тема была затронута российским госслужащим в ходе онлайн-переговоров с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Встреча был посвящена итогам встречи глав МИД организации. Лавров заострил внимание на том, что конфликтующие стороны должны активизировать диалог и исключить применение силы. Он добавил, что при необходимости правительство РФ готово посодействовать установлению мира на границе.

В дипведомстве республики отметили, что разрешение конфликта будет осуществлено исключительно властями Таджикистана и Киргизии. По словам таджикских чиновников, данный процесс не требует вмешательства третьей стороны.

Напомним, что проблемы на таджикско-киргизской границе носят периодический характер. Только за май месяц в данной зоне произошло несколько перестрелок. В начале мая причиной стал конфликт между более 60 сельчан из обоих государств. Очередная перестрелка произошла 24 мая в результате агрессии пастухов. Одна женщина из таджикского села 27 мая получила ранения в результате огня, открытого со стороны жителя Киргизии.