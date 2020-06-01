К международному дню защиты детей президент Киргизии подарил детям ноутбуки

Памятные подарки маленьким гражданам Кыргызстана были вручены руководителями районов республики.
Президент страны также, лично вручит подарки ещё пятерым участникам телепроекта, которые приглашены к нему на встречу.
Стоит напомнить, что Жээнбеков постановил объявить 2020 год, годом развития районов, цифровизации государства и поддержки детей.
В связи с этим, социальная защита детей, которые остались без попечительства родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, определена как одна из главных задач государственной политики.
Кроме того, в этот день, глава государства выступил с речью, где горячо поздравил детей с их праздником и пожелал им здоровья и счастливого детства.