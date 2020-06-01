К международному дню защиты детей президент Киргизии подарил детям ноутбуки

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 1 июня поручил вручить детям памятные подарки в виде ноутбуков от его имени, в связи с праздником — международным днём детей. Подарки вручены 20 детям со всех населённых пунктов страны, которые участвовали в телепроекте «Мээрим», общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, потерявшие своих родителей. Об этом сообщает

Памятные подарки маленьким гражданам Кыргызстана были вручены руководителями районов республики.

Президент страны также, лично вручит подарки ещё пятерым участникам телепроекта, которые приглашены к нему на встречу.

Стоит напомнить, что Жээнбеков постановил объявить 2020 год, годом развития районов, цифровизации государства и поддержки детей.

В связи с этим, социальная защита детей, которые остались без попечительства родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, определена как одна из главных задач государственной политики.

Кроме того, в этот день, глава государства выступил с речью, где горячо поздравил детей с их праздником и пожелал им здоровья и счастливого детства.