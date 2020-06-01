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К международному дню защиты детей президент Киргизии подарил детям ноутбуки

  • 01.06.2020, 10:38,
  • В Мире + Европа
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К международному дню защиты детей президент Киргизии подарил детям ноутбукиГлава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 1 июня поручил вручить детям памятные подарки в виде ноутбуков от его имени, в связи с праздником — международным днём детей. Подарки вручены 20 детям со всех населённых пунктов страны, которые участвовали в телепроекте «Мээрим», общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, потерявшие своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Памятные подарки маленьким гражданам Кыргызстана были вручены руководителями районов республики.

Президент страны также, лично вручит подарки ещё пятерым участникам телепроекта, которые приглашены к нему на встречу.

Стоит напомнить, что Жээнбеков постановил  объявить 2020 год, годом развития районов, цифровизации государства и поддержки детей.

В связи с этим, социальная защита детей, которые остались без попечительства родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, определена как одна из главных задач государственной политики.

Кроме того, в этот день, глава государства выступил с речью, где горячо поздравил детей с их праздником и пожелал им здоровья и счастливого детства.





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