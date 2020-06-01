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Российские детские товары поставляются в 50 стран мира

  • 01.06.2020, 11:04,
  • В Мире + Европа » Россия
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Российские детские товары поставляются в 50 стран мираОтечественные производители детских товаров добились признания не только в России, но и на международном рынке, именно это заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом SNG.Today 1 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, министр рассказал о том, что изделия – ООО «Шупет», «ЗВЕЗДА», «Десятое королевство», «Новая Химия», а также ОАО «Воткинская промышленная компания», можно приобрести не только в России, но и в Испании, Италии, ОАЭ, США, Франции.

– Залог признания российских детских игрушек – их высокое качество, способность стимулировать интерес и любознательность и «добрый нрав», – сказал Денис Мантуров.

Также, он добавил, что на сегодняшний день 50 странам мира продаются российские детские товары. Скажем, за несколько лет их экспорт вырос на 19 процентов. 

Кроме того, глава ведомства отметил, что свои изделия государство представляет на крупнейших выставках, таких как, Spielwarenmesse – Германия, NewYorkToyFair – США.

Важно отметить, что общий объём экспорта российских детских товаров в 2019 году составил более 520 млн долларов.





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