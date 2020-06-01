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Власти Душанбе продлили до 15 июня закрытие учреждений сферы услуг

  • 01.06.2020, 18:42,
  • В Мире + Европа
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Власти Душанбе продлили до 15 июня закрытие учреждений сферы услугОрган местного самоуправления Душанбе 30 мая продлил закрытие ряда учреждений сферы услуг до 15 июня этого года. Чиновники отметили, что процесс направлен на защиту здоровья граждан в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ведомстве отметили, что процесс коснётся вещевых рынков, салонов красоты, автомобильных моек и магазинов по продаже электронной техники. Представители мэрии подчеркнули, что в течение санитарных дней на территории учреждений будут проводиться обеззараживающие работы. Ранее, 11 мая, городская администрация сообщила о закрытии соответствующих учреждений до 31 мая.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали добавил, что в текущих условиях городская администрация поддержит соответствующих бизнесменов. Он направил официальное письмо в национальный банк с просьбой о предоставлении финподдежрки для таджикских предпринимателей. Сюда входит расширение возможностей по банковским кредитам и процентным ставкам.

Напомним, что, по состоянию на 31 мая, в Таджикистане лабораторным путём было зафиксировано 3930 случаев заражения коронавирусом. На данный момент врачам удалось вылечить 2004 гражданина. Из общего числа инфицированных умерли 47 таджикистанцев.





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