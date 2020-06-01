Армен Саркисян поздравил сограждан с Днём защиты детей

– Каждый ребёнок символ и гарантия будущего – будущее семьи, страны, армии, Земли. Будущее наступает завтра, но начинается сегодня, с криком каждого новорождённого, с восторгом каждого родителя, с именем каждого нового гражданина государства, – сказал глава страны.
В своём поздравительном послании президент, обратился к армянскому народу, чтобы каждый гражданин – общество, семья, родитель, а также власти страны не жалели усилия для улучшения «детского мира», так как это самая светлая часть наших жизней. Он также добавил, что необходимо приложить к этому делу «сердце и ум», чтобы этот мир строился на прочных и устойчивых основах.
Саркисян отметил, что дети должны быть в центре внимания каждого из нас.
– Любите и защищайте детей и их права, в их лице защищайте завтрашний день нашей семьи, страны, общества, – заявил Армен Саркисян.
Добавим, что День защиты детей отмечается с 1950 года.
Скажем, что практически весь мир ратифицировал конвенцию о правах ребёнка, кроме США.