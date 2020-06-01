Туркменская таможня обеспечила нормальный режим перевозки грузов

Власти Туркменистана наладили нормальный режим функционирования транспортировки зарубежных грузов. Данный процесс включает расширенные схемы поставок и транзитных перевозок в условиях пандемии. Об этом SNG.Today сообщили 1 июня в газете «Нейтральный Туркменистан».

Процедуры таможенного контроля действуют в рамках обеспечения бесперебойной работы транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. По словам руководства таможни, за счёт этого Туркменистан стремится сохранить стабильность торгово-экономических отношений на Евразийском континенте.

Санитарно-эпидемиологические процедуры на пропускных пунктах проводятся по специально разработанному алгоритму. Иностранное транспортное средство проезжает 26 метров по траншее. Выемка в грунте на 70 см заполнена дезинфицирующим раствором. После этого обеззараживается вся машина, начиная с кабины водителя.

Затем транспорт ещё 1 час ждёт таможенного досмотра. В это время происходит проверка надлежащих документов. Бумаги помещаются в специальное устройство на 25-30 минут, где они проходят дезинфекцию.

Особое внимание уделяется перевозчику. Он проходит тестирование и отдельный медосмотр. Туркменские специалисты выполняют данную работу в защитных костюмах.

Все остальные процессы на таможне, включая декларирование, выпуск товаров, взвешивание груза и досмотр, осуществляются в обычном режиме.

Ранее, 24 марта, туркменское правительство в целях защиты от коронавируса ввело временный порядок перевозки иностранных грузов. Товары, ввозимые через морской порт Туркменбаши, таможенные пункты Фарап и Гарабогаз начали транспортировать местные логистические компании.