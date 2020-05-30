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США организовали информационную кампанию против РФ для оправдания ввода военных в Тунис

  • 30.05.2020, 15:55,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
США организовали информационную кампанию против РФ для оправдания ввода военных в Тунис

Попытки обвинить Россию в агрессии регулярно делают западные чиновники и СМИ. Их цель – информационная атака против Москвы. Сообщения Африканского командования ВС США (AFRICOM) о переброске военных в Тунис указывают на истинные планы Вашингтона.

США организовали информационную кампанию против РФ для оправдания ввода военных в Тунис

Военный эксперт Борис Рожин считает, что за информационными выпадами в адрес России стоит желание США укрепить свои позиции в Ливии. По его словам, это поможет Вашингтону более активно входить в процессы поддержки т.н. Правительства национального согласия (ПНС).

«Сюда следует отнести не только обвинения в адрес России, связанные с МиГами и ЧВК “Вагнера”, но и действия по блокировке денег, которые заблокировала Мальта», — пояснил эксперт.

Рожин подчеркнул, что Соединенные Штаты борются не с террористами, находящимися в Ливии, а пытаются снизить влияние Китая и России в регионе. Он указал на одновременное усиление дипломатической риторики и увеличение численности военного контингента в североафриканском государстве. Специалист считает, что Вашингтон реализует кампании, которые начали разрабатывать по запросу AFRICOM в 2016 году.

США организовали информационную кампанию против РФ для оправдания ввода военных в Тунис

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев Пентагон пытается обвинить Москву в том, что российская сторона якобы задействовала ЧВК «Вагнера» в Ливии. Так как распространение недостоверной информации не дало результатов, то США обратились к давно потерявшей репутацию международной организации ООН.

Эксперты-международники не так давно представили доклад, основанный на сфабрикованных данных и фейковых материалах. В документе из 53 параграфов говорилось, что ЧВК «Вагнера» якобы вмешивается во внутригосударственные дела Ливии. Журналисты сторонних СМИ уже доказали, что данные специалистов ООН сфальсифицированные.

После провала с докладом ООН американское руководство стало действовать через военных. В AFRICOM заявили о якобы имевшей место переброске российских истребителей в Ливию. При этом Африканское командование ВС США не смогло представить неопровержимых фактов. Все подозрения строились на основании некачественных снимков. Особого внимания заслужили фото с самолетами и без них на российской базе Хмеймим в Сирии, используемой для контртеррористических задач. Вашингтон намеренно упустил тот факт, что самолеты могли отсутствовать по причине выполнения боевого вылета.

США организовали информационную кампанию против РФ для оправдания ввода военных в Тунис

С резкой критикой в адрес России высказались в Госдепартаменте США. Там заявили, что Москва причастна к печати фальшивых денег для Ливии. В ведомстве сослались на Мальту, заявив, что специалисты этой страны изъяли партию ливийских динар на сумму 1,1 млрд долларов.

В то же время российская сторона никогда не скрывала, что печатает банкноты для североафриканского государства. Сделка на их производство была заключена на официальном уровне. В Ливии существует два Центробанка, признающих денежные средства, отпечатанные по заказу другого ЦБ.

После распространения недостоверной информации о вмешательстве России в дела Ливии США заявили о решении отправить военный контингент в соседний Тунис. На то якобы есть веская причина. Причем намеренно упускается из виду, что конфликт в Ливии начался именно после военной интервенции США и стран НАТО в Ливию в 2011 году. Военное вмешательство привело к убийству лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи и последующему кризису.





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