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Сергей Шойгу рассказал о деталях парада Победы

  • 02.06.2020, 10:24,
  • В Мире + Европа » Россия
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Сергей Шойгу рассказал о деталях парада ПобедыМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 2 июня провёл очередное селекторное совещание, в ходе которого был обсуждён предстоящий парад Победы и летние военные учения. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, Сергей Шойгу напомнил, что вчера в ВС России начался летний период обучения, в ходе которого планируется провести свыше 3600 мероприятий боевой учёбы, основные из них пройдут в июле-сентябре.

Также, он добавил, что итогом летнего периода станет комплекс спецучений по видам обеспечения с переходом в сентябре к практическим действиям на стратегических командно-штабных учениях – «Кавказ-2020».

При этом, Шойгу отметил, что принимаются решительные меры по недопущению заноса инфекции в воинские коллективы, в ходе призывной кампании «Весна-2020», которая проходит с 1 апреля по 15 июля.

Затем, глава военного ведомства отметил, что Владимир Путин высоко оценил действия ВС в борьбе с коронавирусом, как в стране, так и за рубежом, а также приказал начать подготовку к военным парадам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Важно отметить, что 24 июня военные парады пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС. Планируется привлечь 64 000 человек, 1850 единиц техники и 511 летательных средств.

Более того, к параду на Красной площади привлекут около 14 тыс. человек, в том числе свыше 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев, также приглашены парадные расчёты 19 иностранных государств.

Говоря о параде, на селекторном совещание отмечено, что будут задействованы 225 единиц вооружения, военной и спецтехники, 75 воздушных судов, граждане увидят более 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К.

Сергей Шойгу отметил, что к участию в мероприятие допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекции.

Отметим, что 22 июня 2020 года, будет открыт главный храм Вооружённых Сил и Музейный комплекс – «Дорога памяти».

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 26 мая объявил, что Парад в честь 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками в Великой Отечественной войне пройдёт в Москве 24 июня 2020 года.





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