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Для Белоруссии Евразийская рыночная платформа должна стать крайне важной

  • 02.06.2020, 11:17,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Для Белоруссии Евразийская рыночная платформа должна стать крайне важнойКакими преимуществами обладает Беларусь? Какие отрасли экономики должны стать локомотивом отправления от станции «кризис»? И какие внешние рычаги использовать, корреспонденту БЕЛТА, 2 июня рассказал политолог из РФ, доцент кафедры политтеории МГИМО Кирилл Коктыш. Одним из стратегических плацдармов, теоретик назвал рыночную площадку ЕАЭС.

Как оценил российский специалист, Беларусь обладает потенциалом, и возможностью его использовать. Этот потенциал состоит из двух частей. Первая — это традиции индустриального сектора, и плюсы больше не в том, что сохранились заводы, а в том, что в стране удалось оставить преемственность, сохранить систему обучения технических кадров. Специалист, умение взращивать технически ориентированные мозги, назвал очень большим достижением. Второй частью, эксперт назвал IT-сферу. То есть, перенос технологий, которые раньше работали на заграницу, в рамки внутреннего рынка окажется перспективным.

Далее перейдя к взаимодействиям стран в ЕАЭС, политолог пояснил, что по ряду объективных причин союз пока не может проявить себя в полной мере, но у него всё впереди. Таким образом, для Белоруссии рынок ЕАЭС критически важен, так как для страны открывается возможность зарабатывать не только на продовольственных товарах, но и на технологических продуктах.

Политик также сделал акцент на том, что на этом трансграничном рынке у республики имеется личный комплект ключей. Страна может использовать своё председательство в Евразийском институте, для капитализации своего производства, используя политические инструменты. Конечно, это расходится с принципами, но по такому же пути сейчас следуют США и некоторые страны, заключил Кирилл Коктыш.





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