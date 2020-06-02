Президент Молдовы запустил кампанию по сбору финансовых средств

Глава государства Молдова Игорь Додон 1 июня, в честь международного дня защиты детей, провёл встречу с семьёй Черненко в президентском дворце. Отец семьи один воспитывает четверых детей, так как их мать Марина Черненко в возрасте 39 лет, в прошлом году умерла от тяжёлой болезни. Самое заветное желание семьи — это иметь большой дом, где они смогут жить все вместе. В связи с этим, президент сообщил о том, что запустил кампанию по сбору финансовых средств, для покупки нового дома для Черненко. Об этом сообщает

Оставшись без супруги, Владимир Черненко работает сутками, для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь своим четверым детям: Константину-11 лет, Михаэле — 10 лет, а близнецам Илинке и Матею исполнилось 4 года.

Учитывая то, что у семьи нет собственной квартиры, то 10-летняя дочь живёт с родителями отца, а отец и остальные дети проживают с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

По случаю знаменательного детского праздника, лидер страны вручил детям игрушки и книги. А также, пожелал и много радости и улыбок.

Отметим, что банковские реквизиты, куда можно сделать пожертвования можно посмотреть на сайте президента страны.