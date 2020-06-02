Президент Молдовы запустил кампанию по сбору финансовых средств

Оставшись без супруги, Владимир Черненко работает сутками, для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь своим четверым детям: Константину-11 лет, Михаэле — 10 лет, а близнецам Илинке и Матею исполнилось 4 года.
Учитывая то, что у семьи нет собственной квартиры, то 10-летняя дочь живёт с родителями отца, а отец и остальные дети проживают с бабушкой и дедушкой по материнской линии.
По случаю знаменательного детского праздника, лидер страны вручил детям игрушки и книги. А также, пожелал и много радости и улыбок.
Отметим, что банковские реквизиты, куда можно сделать пожертвования можно посмотреть на сайте президента страны.