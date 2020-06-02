Украина и Туркменистан расширят бизнес-партнёрство

Украинским компаниям в Туркменистане будут предоставлены расширенные возможности для ведения бизнеса. Основные векторы данного сотрудничества были обсуждены 1 июня главами МИД государств Дмитрием Кулебой и Рашидом Мередовым, сообщает пресс-офис украинского ведомства.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении делового партнёрства. Чиновники отметили важность расширения экономических связей в условиях пандемии.

Кулеба и Мередов договорились уже в ближайшее время в формате веб-дискуссии провести встречу бизнесменов из Украины и Туркменистана. По их мнению, в рамках данных переговоров предприниматели смогут обозначить основной план действий по развитию взаимовыгодных отношений.

Чиновники сделали особый акцент на увеличении объёмов инвестиций с украинской стороны в инфраструктурные проекты Туркменистана. Тема разговора также охватила перспективы дальнейшего сотрудничества в торговой, политический, культурной и гуманитарной сферах.

Напомним, что 15 апреля вопросы налаживания бизнес-партнёрства были также обсуждены замруководителей дипведомств Василием Боднарым и Бердиниязом Мятиевым. В рамках той встречи стороны проанализировали перспективы совместной программы сотрудничества на 2020–2021 годы.