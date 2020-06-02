В Казахстане трудоустроят более миллиона двухсот тысяч человек

Комплекс задач, по этим целям, реализуется в рамках программ «Енбек», «Цифровой Казахстан», «Нурлы жол» и другие. К примеру концепция «Енбек» обеспечивает кредитование стартап-проектов, рост бизнеса, привлекает к обучению социальным специальностям. Вместе с этим, проводит регулярный мониторинг территорий страны, в целях переселения из трудо-избыточных мест в трудо-дефицитные.
Глава правительства объявил занятость населения, приоритетом социально-экономического развития. Мамин подчеркнул, что это особенно важно в текущих условиях восстановления экономической машины государства.
— Пережита сложная ситуация. ЧП и карантинная изоляция вынудили нас взять двухмесячную паузу, предприятия и бизнес не работали. Сейчас начался процесс оживления экономики. Принят комплекс антикризисных мер, в том числе направленный на сохранение и создание рабочих мест. Мы должны дать людям возможность работать и улучшить их благосостояние, поэтому эти задачи имеют первостепенное значение, — сказал Аскар Мамин.