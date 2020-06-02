В Казахстане трудоустроят более миллиона двухсот тысяч человек

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 2 июня принял доклады министерства труда и соцзащиты, акимов ведущих областей, по работе, реализуемой в области трудоустройства граждан страны. Как было проинформировано в ходе докладов, в республике до конца года планируют обеспечить занятостью 1 миллион 220 тысяч человек. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера

Комплекс задач, по этим целям, реализуется в рамках программ «Енбек», «Цифровой Казахстан», «Нурлы жол» и другие. К примеру концепция «Енбек» обеспечивает кредитование стартап-проектов, рост бизнеса, привлекает к обучению социальным специальностям. Вместе с этим, проводит регулярный мониторинг территорий страны, в целях переселения из трудо-избыточных мест в трудо-дефицитные.

Глава правительства объявил занятость населения, приоритетом социально-экономического развития. Мамин подчеркнул, что это особенно важно в текущих условиях восстановления экономической машины государства.