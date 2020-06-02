Президенты Киргизии и Узбекистана обсудили конфликтную ситуацию на границе

Напомним, что 31 мая нынешнего года, на кыргызско-узбекской приграничной местности в Баткенской области состоялся конфликт между жителями двух государств. В ходе разногласия, люди забросали друг друга камнями.
Причиной ссоры стала общая очистка воды в Чашме жителями двух сёл. По словам властей Киргизии, всё началось из-за спора, какой стране принадлежит источник.
В ходе беседы, лидеры двух государств договорились, что обязательно примут все необходимые шаги для дальнейшего недопущения таких разногласий.
Кроме того, Жээнбеков и Мирзиёев выразили взаимную благодарность за многократно предоставленную гуманитарную помощь.