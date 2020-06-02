Президенты Киргизии и Узбекистана обсудили конфликтную ситуацию на границе

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 1 июня провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Участники беседы обсудили вопросы, которые касаются взаимного сотрудничества двух стран, а также, затронули тему конфликта, который состоялся 31 мая текущего года на границе. Президенты подчеркнули, что народы обеих стран, всегда жили дружно и помогали друг другу в трудные времена. Об этом сообщает

Напомним, что 31 мая нынешнего года, на кыргызско-узбекской приграничной местности в Баткенской области состоялся конфликт между жителями двух государств. В ходе разногласия, люди забросали друг друга камнями.

Причиной ссоры стала общая очистка воды в Чашме жителями двух сёл. По словам властей Киргизии, всё началось из-за спора, какой стране принадлежит источник.

В ходе беседы, лидеры двух государств договорились, что обязательно примут все необходимые шаги для дальнейшего недопущения таких разногласий.

Кроме того, Жээнбеков и Мирзиёев выразили взаимную благодарность за многократно предоставленную гуманитарную помощь.