Систему статистики Узбекистана синхронизируют с международными стандартами

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 1 июня провёл совещание, на котором обсуждёны меры улучшения национальной системы статистики. Об этом FMG.NEWS сообщили впрезидента.

Скажем, что на совещании затронуты вопросы формирования статистики по регионам и отраслям, её синхронизации с единой международной статистической системой.

Также сказано, что необходимо привести в полное соответствие со стандартами международной организации труда определение безработицы.

Более того, поручено внедрить в медицинскую сферу международную систему расчёта затрат на лечение заболеваний, так как, без этого не возможно внедрить медстрахование.

В связи с этим, Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам и ведомствам разработать «дорожную карту» по гармонизации с международными стандартами статистики в образовании, сельском хозяйстве, внешней торговле, транспорте, строительстве, экологии, туризме и других секторах страны.

Президент также дал указания провести аудит госведомств на предмет их деятельности.

Отдельно на заседание сказано, что в мировой базе данных не в полной мере отражены отраслевые показатели Узбекистана.

По этой причине, должностным лицам поручено обеспечить полное воспроизведение индикаторов по Узбекистану в международных дата-базах в сферах труда, энергетики, сельского хозяйства, образования и по другим направлениям.

Кроме того, поставлена задача укрепить материально-техническую базу системы и обновить программное обеспечение, внедрить обработку статистических данных по налоговой, трудовой и финансовой отрасли.

Мирзиёев подчеркнул, что перепись населения является основным источником статистики, поэтому нужно тщательно готовиться к ней уже сейчас.