Систему статистики Узбекистана синхронизируют с международными стандартами

Скажем, что на совещании затронуты вопросы формирования статистики по регионам и отраслям, её синхронизации с единой международной статистической системой.
Также сказано, что необходимо привести в полное соответствие со стандартами международной организации труда определение безработицы.
Более того, поручено внедрить в медицинскую сферу международную систему расчёта затрат на лечение заболеваний, так как, без этого не возможно внедрить медстрахование.
В связи с этим, Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам и ведомствам разработать «дорожную карту» по гармонизации с международными стандартами статистики в образовании, сельском хозяйстве, внешней торговле, транспорте, строительстве, экологии, туризме и других секторах страны.
Президент также дал указания провести аудит госведомств на предмет их деятельности.
Отдельно на заседание сказано, что в мировой базе данных не в полной мере отражены отраслевые показатели Узбекистана.
По этой причине, должностным лицам поручено обеспечить полное воспроизведение индикаторов по Узбекистану в международных дата-базах в сферах труда, энергетики, сельского хозяйства, образования и по другим направлениям.
Кроме того, поставлена задача укрепить материально-техническую базу системы и обновить программное обеспечение, внедрить обработку статистических данных по налоговой, трудовой и финансовой отрасли.
Мирзиёев подчеркнул, что перепись населения является основным источником статистики, поэтому нужно тщательно готовиться к ней уже сейчас.